Politiet søger vidner til knivstikkeri

Københavns Vestegns Politi efterforsker fortsat et knivoverfald, der fandt sted i Høje Gladsaxe lørdag den 18. august 2018 mellem kl. 21.00 – 21.30 og søger i den forbindelse vidner.

Politiet blev i første omgang kaldt til Herlev Hospital skadestue, hvor en 22-årig knivsåret mand var blevet indbragt i en blå Audi A6, hvor alle ruder var knust.

Efterfølgende viste politiets efterforskning, at knivoverfaldet havde fundet sted ud for Høje Gladsaxe 68 ved vaskeriet.

Politiet er interesseret i at høre fra vidner der omkring gerningstidspunktet har bemærket slagsmål og skænderi eller iagttaget mistænkelige køretøjer i området.

Det har tidligere været fremme i medierne, at der skulle være fundet en kniv nær gerningsstedet. Det er korrekt, at der er fundet en kniv i forbindelse med politiets efterforskning. Men kniven er ikke fundet nær gerningsstedet og politiet vurderer ikke, at kniven er gerningsvåbnet.

Henvendelse i sagen kan ske døgnet rundt til Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.