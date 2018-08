Pris til fodboldleder

Jimmy Magelund, FC Bella, og Morten Hjorth Hansen, Nordea Søborg, omgivet af Bella 1973s 1. holdsspillere. Foto: Kaj Bonne.

Af Jan Løfberg

Jimmy Magelund, fra fodboldklubben FC Bella i Mørkhøj, modtog i onsdags Nordea-fondens Gode Liv-Pris i Gladsaxe/Idrætslederprisen 2017. På fotoet får han overrakt en vindercheck på 10.000 kroner af filialdirektør Morten Hjorth Hansen, Nordea Søborg.

I begrundelsen hed det blandt andet: – Det var Jimmy Magelund, der i sin tid oprettede en fodboldklub for piger i Mørkhøj og omegn. Igennem 17 år har han været ildsjælen, igangsætteren, den udfarende, kreative kraft og en samlende klubformand. Senest har han gjort en kæmpe indsats for at skaffe og etablere klublokaler på Mørkhøj Skole.

I dag er FC Bella en sund og velfungerende klub, og en stor del af de piger, der for 17 år siden var med på det første hold i klubben, spiller stadig. I dag spiller klubbens bedste hold Bella 1973 (en sammenslutning af FC Bella og B1973 fra Herlev) i Sjællandsserien.