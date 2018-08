Privatskoler skal være for de mange

-

Af Henrik Sørensen

I Gladsaxe går mere end 20% af børn i den skolesøgende alder i en privatskole. Gladsaxe har mange gode privatskoler, som er bedre end mange af vores folkeskoler.

Men det skal være slut, hvis det står til Socialdemokratiet. De har netop stillet forslag om, at maksimalt 10% af skoleeleverne må gå i privatskole. Det vil betyde, at 50% af de børn, der i dag går på privatskole i Gladsaxe, i fremtiden skal gå på en kommunal folkeskole.

Midlet, som Socialdemokratiet vil bruge til at få flere børn i folkeskolen, er at øge brugerbetalingen med 16% for forældrene til børn i privatskole.

Så stor en prisstigning vil sikkert betyde, at mange forældre med mindre indtægter bliver nødt til at fravælge at lade deres børn gå på privatskole.

Med sit forslag gør Socialdemokratiet privatskoler til en skole for rige forældres børn – og ikke for de mange.

Socialdemokratiet vil ikke alene hæve forældrenes betaling, de vil også tvinge privatskoler til at modtage fagligt svage elever. Det er et indgreb i de enkelte skolers selvbestemmelse, som vi fra konservativ side af vil arbejde imod.

De private skoler er blandt Gladsaxes bedste og et godt alternativ til de kommunale skoler, hvis man som forældre ikke er tilfreds med det faglige niveau i folkeskolen.

I Danmark har vi en stolt friskoletradition, vi skal værne om. Vi konservative støtter forældrenes frie skolevalg. Og hvis de mener, at folkeskolen ikke leverer et godt tilbud, skal de have mulighed for, at deres børn kan gå i privatskole.

Folketingskandidat (K)