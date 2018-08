Sådan kan vi styrke integrationen

-

Af Sikandar Siddique Folketingskandidat for Alternativet

Hvis Uffe Elbæk får mulighed for at sætte dagsorden efter valget, vil Gladsaxes borgere opleve nyskabende forbedringer på flygtninge- og integrationsområdet. Alternativet vil integrere flygtninge i kultur- og foreningslivet for derved at styrke integrationen. At opleve interessefælleskab i kultur- og foreningslivet er et møde med dansk kultur, når det er bedst, og en alternativ indgang til lokalsamfundet, i dette tilfælde Gladsaxe Kommune.

Integration har været koncentreret omkring beskæftigelse, som indgang til samfundet. De sociale fællesskaber udenfor arbejdslivet er en tilsvarende vigtige indgangsvinkel til integration og forståelse for de social fællesskaber. Det er her dansk kultur udfoldes på tværs af samfundets strukturelle indeling, og her forskellige borgere mødes qua fælles interesser.

Vi interesserer os for hinanden ud fra de interesser, der forener os. Det er det, det danske foreningsliv kan, måske i højere grad end arbejdslivet. Derfor vil Alternativet prioritere mellemfolkelig foreningsaktivitet, som indgangsvinkel til bedre integration.

Flere kommuner har igangsat pilotprojekter for at fremme flygtninges deltagelse i kultur- og fritidslivet. I 2016 havde Thisted og Vesthimmerlands kommuner et samarbejde med DGI, idræts- og sociale lokalforeninger, der præsenterede flygtninge for de lokale foreningsaktiviteter. Projektet medførte, at over 500 flygtninge deltog i det lokale foreningsliv.

Alternativet foreslår bl.a. at der prioriteres midler til at give flygtningebørn, der kommer til Danmark fri adgang til børneaktiviteter på museer og idrætsklubber mv. de første 2 år. Børnenes deltagelse i kulturtilbuddene vil automatisk involvere deres forældres, i fælleskaber blandt de øvrige forældre.

