Sådan vil vi finansiere forbedringer af velfærden

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Tak for omsorgen, Martin Skou Heidemann! Men nej, Enhedslisten har naturligvis ikke fået hedeslag.

Vi har fremlagt nogle vigtige prioriteringer for os i de kommende budgetforhandlinger – klimaindsats, flere varme hænder og større social ansvarlighed – og vi er udmærket klar over, at det vil koste penge. Derfor prøver vi heller ikke at foregøgle nogen, at man samtidig kan få skattelettelser.

Vi har heller aldrig lagt skjul på, at hvis vi for alvor skal kunne gennemføre de forbedringer og investeringer, som er helt nødvendige, så vil det kræve et brud med de snærende rammer for kommunernes økonomi.

Budgetloven betyder, at kommunerne hvert år bruger færre penge på velfærd end budgetteret, fordi de trues med sanktioner for den mindste overskridelse. Budgetloven har også et anlægsloft, der bremser nødvendige opgaver, som renoveringer af skoler eller anlæg af cykelstier, selvom der er penge i kommunekassen. Derfor vil Enhedslisten afskaffe Budgetloven.

Men vi HAR også muligheder her og nu: I Gladsaxe bliver der hvert år afsat 30 mio. til en bufferpulje, som skal forhindre sanktioner i at overskride servicerammen. Men puljen bliver aldrig brugt, så vi synes, at den hellere skal udnyttes til service for borgerne. Man kan få mange varme hænder for 30 mio! Vi kan også hjemtage opgaver fra private, så der spares tid på udbud og kontrol. Eller begrænse strømmen af nye projekter og omlægninger, så de ansatte får bedre tid og mulighed for at prioritere det, der giver bedst mening.

Det kan bringe os nogle skridt i den rigtige retning, og det arbejder vi for!

