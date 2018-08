Skuffet Bube blev nr. 6

Bagsværd-løberen Andreas Bube snød sig selv, mente han efter 800 meter-finalen ved EM

Af Jan Løfberg

Det burde være endt med medalje. Det er i hvert fald Andreas Bubes helt klare opfattelse efter 800 meter-finalen ved EM i atletik i den tyske hovedstad Berlin.

– Jeg er skuffet. Jeg kunne have fået medalje i dag, hvis jeg var rykket sammen med Adam Kszczot og Pierre-Ambroise Bosse. Jeg burde være rykket op i feltet, men jeg begik en fejl, sagde Bagsværdløberen til DR Sporten.

Polakken Adam Kszczot vandt guld, svenskeren Andreas Kramer sølv, og bronzemedaljen gik til franskmanden Pierre-Ambroise Bosse. Andreas Bube blev nr. 6, men tror på en snarlig personlig rekord: – Jeg er i form til at sætte personlig rekord. Så er det bare et spørgsmål om at finde de rette løb efter EM.