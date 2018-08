– Som frivillig får jeg indsigt

De frivillige sidder blandt andet ved billetskranken til GIF- Gymnastiks store stævner. Foto: Privat.

Omkring 250 frivillige har hjulpet til i GIF-Gymnastik i løbet af sæsonen, og det er der mange gode grunde til

Af /

GIF Gymnastiks mange konkurrencer og begivenheder i løbet af sæsonen gør den store forening stærkt afhængig af de frivilliges hjælp. I løbet af den forgangne sæson, har GIF Gymnastik haft 250 frivillige til at hjælpe med stort og småt.

Foreningen har valgt at organisere de frivillige i en klub, de kalder GIF KlubFrivillig, som er åben for alle, der vil give en hånd med.

– Vi prøver at skabe et større tilhørsforhold til foreningen igennem GIF KlubFrivillig. Vi arrangerer madaftener, modtagerkurser og flere sociale sammenkomster i den kommende sæson for at knytte os alle tættere sammen, siger Ida Lykke Bang fra kontoret i GIF.

Som frivillig yder man ikke blot et stykke arbejde for foreningen. Det er også en god mulighed for at lære foreningen og de andre forældre at kende (som man ellers kun ser og hilser på ved sidelinjen). Derudover er der en stor gevinst i forholdet til sine børn, når man er frivillig. Som forælder får man en indsigt i den verden som ens barn bruger så meget tid på.

– Igennem den tid jeg bruger som frivillig i GIF Gymnastik lærer jeg min datters univers at kende. Jeg møder hendes venner og veninder og oplever den verden hun bruger så meget tid på. Det giver mig en unik mulighed for at kunne snakke med om de ting, der sker til træning og konkurrencerne. Jeg kan bedre relatere mig til det min datter oplever og de udfordringer hun møder, siger Birthe Duschek, frivillig i GIF.

Til inspiration før børnene

Derudover har det også nogle dannelsesmæssige perspektiver for børnene at de vokser op med, at deres forældre yder et stykke frivilligt arbejde. Det inspirerer børnene til at tage initiativer og bidrage til fællesskabet.

– Mine døtre er vokset op med, at vi som forældre har engageret os i deres fritidsinteresser. Jeg er overbevist om, at det nu medvirker til at de tager initiativer på deres eget niveau i f.eks. skolen og foreningen, siger Birthe Duschek.

Gymnastikforeningen lægger stor vægt på at de frivillige kan have deres børn med uanset den opgave, man skal løse og at det er hyggeligt at være frivillig sammen som familie: – Og så er der altid rigeligt med drikkevarer, snacks, mad og hygge så de frivillige føler sig godt tilpas, udtaler Ida Lykke Bang.