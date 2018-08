Sommerudstillingen er et trækplaster

Deltaljerigdommen i Mathias Jensens ”Naturens beskytter” er imponerende. Foto: Kaj Bonne.

70 udstillere deltager i år i den 29. udgave af Gladsaxe Kommunes Sommerudstilling for kunstnere

Af Jan Løfberg

Reglerne for Gladsaxe Kommunes Sommerudstilling er enkle. Hver kunstner må tilmelde et værk, og det må maksimalt være 1×1 meter. Udstillingen på Telefonfabrikken er naturligvis først og fremmest for Gladsaxes borgere, men udstillingen er også begyndt at tiltrække kunstnere fra andre byer – i år blandt andre fra Dragør, Holbæk, Hillerød, Roskilde og Frederikssund.

Aldersspredningen blandt de 70 kunstnere – det højeste antal i flere år – er så stor som fra 6 til 81 år. Over 50 debutanter har meldt sig til udstillingen, som borgmester Trine Græse (A) åbnede i fredags.

– Årets udstilling er en mangfoldig vifte af indtryk. I har hver især jeres helt særlige udtryksform, farvekomposition, teknik og stil. Her er alt fra naturalistiske portrætter, fascinerende landskaber, malerier med blomster og dyr og abstrakte malerier. Nogle af jer har en fast streg – andre en lidt blødere. Men én ting har I alle til fælles. Og det er passionen for billedkunsten, sagde borgmesteren blandt andet i sin åbningstale.

Der er muligt at se de udstillede værker på Telefonfabrikken frem til den 29. august.



”H.C. Andersen i eventyrverdenen” er malet af Judy Ryslander.

Foto: Kaj Bonne.



”Danser i måneskin” af Zaneta Silina.

Foto: Kaj Bonne.