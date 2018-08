Spioner på afveje

Mila Kunis og Kate McKinnon som nyudklækkede spioner i ”The Spy Who Dumped Me”. Foto: Nordisk Film.

Spionkomedie i Bibliografen, der også inviterer til to særforestillinger

Af /

Audrey og Morgan er bedste veninder. Audreys kæreste Drew har lige droppet hende, men dagen efter dukker han op og fortæller, at han er spion.

Pludselig bliver de angrebet af snigmordere, og de tre bliver helt uventet blandet ind i en international sammensværgelse.

Pludseligt bliver de to veninder kastet ud i en hæsblæsende jagt gennem Europa med ikke bare snigmordere, men også en mistænkeligt charmerende britisk agent i hælene.

Hvad gør to handlekraftige unge kvinder, når det ser allermest sort ud? De lader selvfølgelig, som om de er rutinerede spioner og forsøger at redde verden og udføre den håbløse mission, Drew sendte dem ud på.

”The Spy Who Dumped Me” minder om lignende komedier som ”Hot Pursuit” og ”The Heat”. Det, der gør denne film særligt vellykket, er kemien mellem Mila Kunis og Kate McKinnon. Deres ping-pong og charme er uimodståelig og kan varmt anbefales.

Husk at Bibliografen i slutningen af august byder på hele to særforestillinger. Torsdag 23. august indtager operalegenden Maria Callas scenen, når Bibliografen viser den dybdeborende dokumentar ”Maria by Callas” om fænomenet. Filmen introduceres denne aften af operaekspert Henrik Engelbrecht.

Lørdag 25. og søndag 26. august står børnene og de barnlige sjæle for tur, når der er forpremiere på animationsfilmen ”De Utrolige 2”! Bag filmen står Brad Bird, der med fremragende film som ”Drengen og jernkæmpen”, ”Ratatouille” og ”Mission: Impossible – Ghost Protocol” må siges at være en særdeles alsidig herre.