Stafet for Livet kommer til Gladsaxe

Gladsaxe kommer med på landkortet over byer i Danmark, som sætter fokus på kræftsagen

Af /

Lørdag den 15. september løbes Stafet for Livet i Gladsaxe, en 24-timers holdaktivitet, hvor deltagerne går eller løber penge hjem til Kræftens Bekæmpelse.

Stafet for Livet afvikles på Gladsaxe Stadion lørdag den 15. september klokken 13 og slutter 24 timer senere. Alle kan tilmelde et hold med deltagere, som enten går eller løber på en opmålt bane på stadion. Hvert hold skal som minimum have en deltager på banen i de 24 timer, stafetten varer.

I lighed med de andre stafetter rundt om i landet vil der også i Gladsaxe være underholdning, aktiviteter, lysceremoni og meget mere under hele stafetten samtidig med, at der er deltagere på banen. Der vil være en særlig hyldest af fightere, som er personer, der lige nu er ramt af kræft eller har overlevet sygdommen. Alle er velkomne til at kigge forbi stadion og heppe på deltagerne og deltage i de forskellige aktiviteter.

Tilmeldingen er i gang

Tilmeldingen til årets Stafet For Livet Gladsaxe er i fuld gang, og de første hold og fightere har allerede meldt sig – alle med hver deres kræfthistorie.

Man kan læse mere og tilmelde sig Stafet For Livet i Gladsaxe 2018 på www.stafetforlivet.dk/stafet/gladsaxe

Yderligere informationer findes også på Stafet For Livet Gladsaxes facebookside.