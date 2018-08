STOP SKATTELY – også i Gladsaxe

-

Af Lene Svendborg

I disse dage er det ekstra dejligt at være Socialdemokrat i Gladsaxe kommune.

Et flertal i Økonomiudvalget bestående af A-B-F og Ø, har vedtaget, at Gladsaxe kommune skal underskrive Oxfam IBIS´Charter om skattely.

Det er en underskrift, der forpligter Gladsaxe kommune til at gå aktivt ind i kampen imod skattely og aktivt arbejde for at blive skattelyfri kommune.

Beslutningen er kommet i stand efter at jeg og et par andre byrådsmedlemmer har afholdt et informationsmøde med udviklingsorganisationen Oxfam IBIS , foranlediget af nogle Gladsaxeborgere.

I Oxfam IBIS arbejdes der hårdt for lighed og retfærdighed i verden, hvilket jeg kun kan have den dybeste respekt for.

Skattely er en samfundsnedbrydende adfærd og skal naturligvis bekæmpes.

Med Gladsaxes underskrift på Charteret er Gladsaxe den 3. kommune der underskriver det, da Næstved og Albertslund kommuner også har besluttet at skrive under på Charteret.

Vi sender et stærkt signal til nuværende og kommende samarbejdspartnere om, at vi IKKE ønsker at støtte skatte-

unddragelse, men derimod aktivt vil bekæmpe det.

Jeg håber også, at borgerne i Gladsaxe vil bifalde beslutningen. Vi skal alle bidrage til samfundet på lige vilkår – kun derved kan vi fastholde og udvikle vores kernevelfærd.

Tak til Oxfam IBIS – Tak til Økonomiudvalget – Tillykke til Gladsaxe!

Lene Svendborg

Byrådsmedlem for Socialdemokratiet