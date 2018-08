Tak for en omsorgsfuld plejeindsats

Af Leif og Anna-Marie Frederiksen

Vi ønsker at udtrykke vor store taknemmelighed over for Gladsaxe Kommunes meget kompetente team af hjemmesygeplejesker, som gennem en længere periode har ydet en særdeles professionel og omsorgsfuld plejeindsats til Leif som patient og stor støtte til mig som pårørende.

Alle har ydet en kæmpe positiv indsats! Imidlertid vil vi gerne rette en særlig tak til tre handlekraftige kvinder, nemlig Louise Bager, Sanaa, og Dorthe Reib, som traf de hurtige beslutninger.

1000 tak herfra.

Leif og Anna-Marie Frederiksen

Bagsværdvej 197 A

2880 Bagsværd