Talentrugekasse for musikere

Suburban Spring - en af de mange talentfulde grupper, der benytter faciliteterne bag Grønnemose Skole. Foto: Privat.

Mange unge slår sig sammen i bands og giver den gas i ungdomsklubben i Høje Gladsaxe

Af Jan Løfberg

Hvis først én har fundet vejen, så er det nemmere for de næste at følge efter. Når den første har slået døren ind, så kan resten følge efter: ”Jamen er det ikke sværere?” Nej, det er det åbenbart ikke. Men hvem tør? Hvem kan?

I musikkens verden får man ikke så få skrammer på kroppen, når man forfølger sine musiske ambitioner. Men det kan sagtens være hårdt for sjæl og sind, når man giver alt, hvad man har i sig. Tvivlen er en konstant følgesvend: ”Er det her godt nok? Kan andre lide min musik og sang?”

Hvis så andre er imødekommende, så stiger modet og dermed kreativiteten.

I ungdomsklubben bag Grønnemose Skole i Skolesvinget er over 70 unge musikere i gang med at afsøge grænser – ja, sågar overskride grænser. De ved, det kan lade sig gøre. Det er for eksempel lykkedes for talentet Roshvan at blive signet af Sony. Der er også en del af talenterne, som i dag går på Musikkonservatoriet eller Musikakademiet i København.

Både Gladsaxe Musik- og Billedskole og Ung i Gladsaxe er inde over projektet. Musikskolen bidrager med at levere fripladser til de unge, som ikke har råd til at gå til musik. Dermed sikres en social balance blandt de 70 unge, som troligt møder frem.

Der er i ungdomsklubben skabt et helt særligt miljø, hvor de unge finder sammen i grupper. Nogle søger også den mere individuelle optræden, men alligevel kan de få opbakning og støtte fra andre, som gør lige sådan. Og så er der også et studie, hvor de unge kan indspille deres musik i professionelle rammer.

Malek Sbaihi er 13 år og forsøger sig frem i rappens verden, og han har lige indspillet et nummer, som han er meget tilfreds med og glæder sig til at fremføre.

Fra hele Gladsaxe

I et andet lokale i ungdomsklubben øver gruppen ”Change Suckers”. Bandet har otte medlemmer: to spiller guitar, to spiller på tromme, en på xylofon og en på bas, og så er der to sangere.

Gruppens medlemmer kommer fra 7. B og 7. C på Gladsaxe Skole, for det er meget kendetegnede for mange af dem, der kommer her, at de ikke nødvendigvis går på Grønnemose Skole. Faktisk kommer talenterne fra alle skoler rundt om i Gladsaxe.

De unge har deres eget ungeudvalg – ”UnigmusiK” – som bestemmer alt fra indkøb af instrumenter til arrangementer.

Casper Hansen fra Ung i Gladsaxe fortæller, at man i løbet af sommeren har fået udgivet sin egen spotifykanal, hvor der nu ligger 10 acts, som spænder fra pop, ”spoken words” til hiphop.

– Derudover har vi photo-shop og finalcut-kurser, logic/garageband-kurser, og så producerer vi musikvideoer til de sange, der kommer på spotify, siger Casper Hansen.

Suburban Spring

Et af det mere rutinerede bands hedder Suburban Spring, og de deltog i foråret på musikfestival i Aalborg. Suburban Spring består af Mark Rambrand (guitar), Marie Neregaard (sang), Asker Topsøe-Greig (trommer), Nikolaj Hjortshøj (guitar/solo) og Anton Vadsholt (bas). De har allerede skrevet fire egne nummer, hvoraf de to af dem er indspillet og udgivet.

De er alle i 15-16-års alderen, og Mark og Marie skal efterskole efter sommerferien, mens Nikolaj skal starte på Aurehøj og Anton på HC Ørsted Gymnasiet.

Asker startede med at rappe, og han dannede et band Nikolaj, som havde interesse for den mere teknologiske musik.

De fem glæder sig over at samværet, og som Nikolaj siger: ”I et band lever man som i et parforhold bortset fra, at man er mange flere mennesker.

Hvad der nu sker, hvor de bliver spredt for alle vinde, ved ingen af dem endnu. Men de ved, at musik for altid vil være en del af deres liv.

Ung i Gladsaxe

For alle unge i alderen 13 til 29 år. Du kan komme forbi mødestedet på din skole, være med til aktiviteterne i ungecafeerne eller skabe events og aktiviteter for andre unge i Gladsaxe.

Pædagogerne, som er tilknyttet mødestederne og caféerne, arbejder også med lærerne i skolen og er med i den understøttende undervisning.

Det er gratis for alle unge at være medlem i Ung i Gladsaxe. Ved deltagelse i ture og aktiviteter er der egenbetaling.

Du kan følge med på instagram #unigmusik og facebook facebook.com/unigmusik