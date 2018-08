Tomt posthus til debat på byrådsmødet

I fire år har posthuset stået tomt, og det kan det måske komme til i mange år endnu. Men der kan også komme et supermarked. Foto: Kaj Bonne.

Naboen fra Meny mener at der jongleres lidt rigeligt med kendsgerningerne om succes i andre byer

Af Michelle Madsen

I fire år har det gamle posthus på Søborg Hovedgade 116 stået gabende tomt. Der har absolut ikke været nogle tegn på liv i spøgelsesbygningen.

Entreprenør Kvist Madsen har overtaget bygningen og står klar med et projekt, der bl.a. omfatter et stor butik og nogle boliger. Der er tale om et supermarked +2.400 kvm, en anden butik på 200 kvm og 54 boliger og parkeringskælder i to plan. Der skal bygges ud mod både Søborg Hovedgade og ned ad Jonas Lies vej – hvor bygningerne vil blive lavere end ud mod hovedgaden.

Købmand Per Mikkelsen fra Meny tæt på Søborg Hovedgade har skrevet direkte til byrådsmedlemmerne op til mødet 29. august.

Han mener at folkene bag projektet har malet et alt for rosenrødt billede af de følgevirkninger, der vil komme ved at placere et discountmarked i det gamle posthus. Arkitektfirmaet bag projektet fortæller om en masse gode sideeffekter med gang i små butikker ved siden af butikken.

-Men fra både Sønderborg og Hjørring – som man bruger som de gode eksempler – er det gået stik modsat. I Sønderborg kæmper man med 20 tomme butikker i bymidten, siger Per Mikkelsen.

Han kan ikke få øje på en seriøs brugerundersøgelse,der viser at kommunens borgere gerne vil have endnu et supermarked tæt på to Nettobutikker, en Irma, en Fakta i hver sin ende af hovedgaden, en Rema 1000, en Aldi og en Meny. Otte supermarkeder forekommer ham at være alt for voldsomt.