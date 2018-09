10 mand sørgede for fem mål

Oliver Christensen i OBs mål får flot med en hurtig fodparade blokeret forsøget fra AB Gladsaxe. En scoring lige her ved 0-0 kunne måske have ændret kampens udfald. Foto: Kaj Bonne.

AB Gladsaxe vandt 6-0 over bundholdet fra Skovshoved

Af Niels Rasmussen

AB Gladsaxe er rigtig gode til at skabe chancer. Desværre kniber det ofte med at omsætte tilbuddene i scoringer. Det så man bl.a. i 1-1 kampen mod Hillerød. Den kamp burde være endt med en sikker hjemmesejr.

Men i søndagens opgør mod bundholdet fra Skovshoved haglede bolden ind i modstandernes mål.

Det var nærmest lige som historien med ketchupflasken: Først sker der ingenting, så kommer det hele væltende ud.

AB Gladsaxe førte kun 1-0, da angriberen Yonas Nielsen røg ud for en omgang selvtægt efter et opgør med en af sine gamle klubkammerater.

Så var AB Gladsaxe 10 mand.

Hurtigløberen Rasmus Tangvig tog en slalomtur gennem gæsternes forsvar og spillede sig selv helt fri, men forsøget blev reddet til hjørne, som blev omsat til en scoring af Tangvig.

Det blev 3-0 ved den indskiftede Nichlas Rohde. 4-0 ved Lucas Petersen, 5-0 ved Nichlas Rohde og 6-0 ved Rasmus Tangvig.

AB Gladsaxe var kommet på 1-0 på et hovedstød fra Philip Oslev, der ved et hjørnespark nåede højest og pandede bolden over i modsatte trekant, hvor bolden lige tog undersiden af overliggeren.

Angriberne kom i fokus med de mange mål – der burde have været flere – mod en meget svag modstander. Men største lyspunkt var Albert Nørager i forsvaret. Han kan lynhurtigt og meget konstruktivt skille sig af med bolden. Den type er mindst lige så efterspurgt som effektive angribere.

I torsdags tabte AB Gladsaxe 0-4 til OB i pokalturneringen. AB Gladsaxe havde chancen for at komme foran, men Oliver Christensen i fynboernes mål leverede en fin fodparade og returbolden blev sparket uden om mål.

Derefter overtog OBs tilbagvendte Bashkim Kadrii kampen. Han tordnede et langskud i kassen til 0-1. Og derefter viste gæsterne forskellen på 2. division og Superligaen.

Lørdag spiller AB Gladsaxe ude mod Brønshøj.

AB Gladsaxe kunne med en sejr over Hillerød have været på andenpladsen efter oprykkerne fra Slagelse.