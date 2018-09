Lav din egen film

Bibliografen og børnefilmklubben i samarbejde

Af Michelle Madsen

Bibliografen og Gladsaxe Børnefilmklub samarbejder om at livestreame Guldtuben lørdag 22. september, og i den forbindelse inviteres der til en konkurrence om at lave en video på max. et minut om ens yndlingsfilm. Børn i alderen 8 til 13 år kan deltage.

Man kan bl.a. vinde biografbilletter.

Guldtuben er et awardshow, der afholdes i Royal Arena, som en hyldest og prisuddeling til youtubere og digitale videoskabere. Eventen er målrettet børn og unge fra 8 år, der har interesse for sociale medier og alle de populære youtubere og andre medier, som de dagligt deler deres liv med digitalt.

-Ikke alle børn og unge har mulighed for at købe billet eller deltage fra Royal Arena, derfor vil vi gerne vise showet lokalt og give flest mulige børn/unge mulighed for en fælles oplevelse, siger Ina Willumsen fra børnefilmklubben.

Eventen, GuldTuben, i Bibliografen er gratis for alle, som har interesse for awardshowet, man skal ikke være medlem af Gladsaxe Børnefilmklub eller andet. Billetterne rekvireres i Bibliografen efter først til mølle princippet. Bibliografen og Gladsaxe Børnefilmklub har udskrevet en filmkonkurrence med temaet Yndlingsfilm – læs evt. mere på www.gladfilm.dk eller på https://gladbib.dk/arrangementer/boern/gladsaxetuben