50 øre ekstra om dagen til alle

Så mange 50 ører – 31 – kan man regne med gennemsnitligt om måneden, hvis skatten sættes ned. Foto: Kaj Bonne.

En skattenedsættelse til 23,6 giver behersket privat fremgang

Af Niels Rasmussen

På byrådsmødet i onsdags var der for en gangs skyld ikke konkrete ændringsforslag om en bestemt skatteprocent i 2019. Altså ingen forslag om sætte skatten ned til 23,6 eller 23,5 procent i forhold til borgmester Trine Græses oplæg til en bevarelse af kommuneskatten på 23,7.

Men ikke uventet var der fra borgerligt hold tanker om at mindre skatteopkrævning kunne være en del af forhandlingerne.

Gladsaxe Bladet har bedt den økonomiske afdeling i kommunen om at fortælle, hvad en lavere skatteprocent kan betyde for borgere – og for kommunen.

Hvis man tjene 600.000 kr. – altså 50.000 kr. pr. måned – og efter fradrag har en skattepligtig indkomst på 500.000 kr., så skal man nu betale 118.500 kr. i kommunal skat, hvis skatten er 23,7 % (0, 237×500.000 kr.)

Hvis skatten er 23,6% skal man betale 118.000 kr. til kommunen- (0, 236X500.000 kr.)

Så for folk med en rigtig pæn løn er det 500 kr. pr. år man sparer… eller 41,50 kr. pr. måned.

50 øre til alle indbyggere

Vi bad også om en beregning, hvor alle borger i kommunen fra 0 til 100+ inddrages i regnestykket, selv om de ikke er skatteydere.

Kommunen forventer indtægter for indkomstskatten på 3.119.117.000 kr. i 2019 med en skatteprocent på 23,7 pct. Pr. 1.1 2019 forventer man 70.387 og pr. 1.1 2020 71.482 indbyggere. Dvs. i gennemsnit 70.935.

Det giver en skattebetaling pr. borger på 43.972 kr.

Hvis skatten nedsættes til 23,6 pct. bliver provenuet 3.105.956.000 kr. Det giver en skattebetaling pr. borger på 43.786 kr. Og altså 13 millioner kroner mindre i den fælles kasse.

Dvs. en nedsættelse med 186 kr. pr. borger pr år. Og divideret med 365 dage bliver det så 50 øre om dagen til alle. Eller 15,50 kr. om måneden.

-Men lige meget hvad, så skal vi ikke have lavere skat for at konkurrere med nogle af vore nabokommuner for at ligge højt på listen over kommuner med lav skat. Kvalitet har det med at koste penge, sagde Serdal Benli fra SF.