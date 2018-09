De kan regne med os

Rollemodeller introduceret ved Glad-OL, hvor selv ikke regnen kunne ødelægge glæden ved at dyrke idræt

Af Jan Løfberg

Lærer Ole Mortensen – idémanden bag Glad OL – havde svært ved at skjule, at han var bevæget: – Det kan måske være, det er fordi, jeg er ved at blive gammel. Men det rør mig følelsesmæssigt dybt, at se den gejst som 4., 5. og 6. klasseeleverne havde til stafetløbet. Regnen silede ned, men der var ingen mugne kommentarer. De kløede bare på og grinede og smilede sig igennem løbet.

Glad OL er efterhånden blevet en tradition med deltagende klasser fra Gladsaxe Skole og Bagsværd Skole. Som tidligere år skete udfoldelser på Bagsværd Stadion, hvor der blev løbet hurtigt, stafet og over hæk; sprunget langt og højt; kastet bold eller stødt kugle.

Som noget helt nyt introduceredes i år rollemodeller. Om torsdagen, hvor 4., 5. og 6. klasserne var i aktion, var de ældste elever rollemodeller, og om fredagen, hvor 7., 8. og 9. klasse dyrkede atletikdisciplinerne, var det 9. klasserne, der var mentorer for de yngre elever.

– Det var imponerende at se rollemodellerne møde op en halv time før start og sætte tingene op, og efter stævnet så samlede de affald sammen, fortalte Ole Mortensen.

Der blev som sædvanlig uddelt pokaler og medaljer til de bedste. Men fighterpokalerne, som gik til de bedste kammerater, var den fornemmeste at få med hjem.

Glad OL var atter i år støttet af Novo Nordisk.



Man kunne også krybe i ly for regnen, når man ikke var i aktion.

Foto: Kaj Bonne.



Højdespring var en af disciplinerne under Glad OL. Foto: Kaj Bonne.



Foto: Kaj Bonne.



En ny Joachim B. Olsen? Kuglestød er en svær teknisk disciplin.

Foto: Kaj Bonne.



Hækkeløb er på det seneste blevet en disciplin, som danske kvinder er meget skrappe til.

Her er to nye talenter. Foto: Kaj Bonne.



Rollemodellerne var også i aktion før og efter stævnet, og undervejs støttede de deres yngre kammerater. Foto: Kaj Bonne.