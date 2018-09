De løb sammen

DHL-stafetten tegner godt for budgetforhandlingerne

Af Michelle Madsen

Et bredt udsnit af Gladsaxe Byråd løb og gik sammen på tværs af partigrænser, da ca. 600 medarbejdere repræsenterede Gladsaxe Kommune til DHL-Stafet i Fælledparken. Netop det brede politiske samarbejde kendetegner Gladsaxe, og med de to fælles hold, som deltog i årets DHL-Stafet, tegner det godt for klimaet ved forhandlingerne om næste års budget, som netop er gået i gang. Fra venstre er det Me Sophie Christensen (B), Pia Skou (V), Tom Vang Knudsen (A), Christina Rittig Falkberg (B), Martin Skou Heidemann (V), Dorthe Wichman Müller (F), Kristine Henriksen (A), Kristian Niebuhr (O) og Claus Wachmann (B). Forrest er det Christinas datter Solveig, som også gennemførte DHL i fin stil.