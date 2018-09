De små kom i fokus

Hold da fast, hvor var der gang i den.

Hundredvis af elever fra børnehaveklasserne fra alle de kommunale skoler mødtes onsdag morgen på Bagsværd Stadion.

Dagen var reserveret til de mindste, så de ikke druknede i én stor mængde.

Vejret var ideelt til bevægelse til forskel fra i fjor, hvor det hele måtte flyttes til sportshallerne på Vandtårnsvej.

Der var et hav af discipliner. Mange var baseret på, at det skulle være mindst lige så meget leg som klassiske idrætsdiscipliner.

På den måde skærpes interessen ofte for at prøve i klubberne bagefter. Der var tre poster. Legeposten, stafetposten og forhindringsbaneposten.

For lige at understrege, at legen udgjorde en stor del af dagen, var der opstillet et par hoppeborge. For en god ordens skyld var der lige her indført tider til de mange klasser, så alle fik 10 minutter.

Og så blev der løbet, hoppet og sprunget til den store guldmedalje. Også selv om der ikke var tale om konkurrencer.

