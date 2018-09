Det ligner et discountmarked

Intens diskussion om brugen af det tomme posthus på Søborg Hovedgade

Af Niels Rasmussen

Posthuset ved Søborg Torv har stået tomt siden det lukkede i 2014.

Den gældende lokalplan siger, at der kun må være posthus, og dem er der ikke så meget brug for mere med al den elektroniske post.

Derfor skal der en ny lokalplan til, før der kan ske noget, og efter en intens debat på byrådsmødet i onsdags sendes et forslag nu i høring.

Det hele hælder henimod, at de nuværende ejere får lov til at bygge i 5½ etager ud mod Søborg Hovedgade med boliger samt en dagligvarebutik på 2.400 kvm i gadeplan. Byggeriet vil blive mindre ned ad Jonas Lies Vej.

– Det er ikke meningen, at vi i dag skal tage stilling til alle detaljerne i lokalplanen. Vi skal alene forholde os til de overordnede linjer, sagde borgmester Trine Græse.

Cowi har undersøgt forskellige scenarier og konkluderer, at det næppe er realistisk at gennemføre et nyt byggeri, som er mindre end det ønskede skitseprojekt.

Torben Madsen slog fast, at Enhedslisten ikke er interesseret i så høje bygninger og at han ikke just var sikker på behovet for dagligvarebutikker i det omfang, som der er udsigt til på hovedgaden.

Lars Abel fra de konservative frygter, at man snart vil se tomme butikker, hvor der vil sidde brunt pergamentpapir på ruderne.

– Og handelssituationen bliver ikke just bedre af, at Amazon med nethandel i den grad er på vej ind på det danske marked, sagde han.

Kristian Niebuhr fra Dansk Folkeparti konstaterede, at det da var gået udmærket i Søborgs Hjerte, hvor man stadig kan købe ost og fisk i specialbutikker, selv om Irma, Fakta og Netto ligger der.

Den radikale Claus Wachmann, Lars Abel og Enhedslisten stemte imod det forslag, der nu sendes i høring fra 4. september til 30. oktober.