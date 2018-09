Det skal vist fjernes

Man må ikke bare hænge bannere op som man har lyst til det. Det gælder også denne reklame på Gladsaxevej. Foto: Kaj Bonne.

Banner har hængt ulovligt i månedsvis

Af Niels Rasmussen

På de sociale medier kan man af og til se kommentarer om, at det er forfærdeligt, at Gladsaxe ligefrem har en designmanual. Der skal vel være plads til det frie initiativ.

Andre mener, at det ikke gør noget, at det hele ikke ligner det rene Klondyke. Så det betyder blandt andet at dette skilt ved GXU på Gladsaxevej aldrig måtte være hængt op – og derfor skulle have været fjernet øjeblikkeligt.