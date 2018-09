Først tager vi Søborg og så Japan

Souschef Michelle Pedersen var uundværlig for direktør Søren Steffensen, da han var ”rundt” på gulvet i IRMA Søborg. Her tjekker han datoerne i køleboksen for mejerivarer. Foto: Kaj Bonne.

IRMAs direktør var i to dage ude på gulvet i butikken i Søborg, men kæden har også ambitioner på det asiatiske marked

Af Jan Løfberg

Det begyndte med, at IRMAs topchef Søren Steffensen og IRMA Søborgs butikschef Henrik Holberg i al venskabelighed havde en snak om en markise til beskyttelse af frugt og grønt uden for butikken. – Jeg sagde til Henrik: Den kan jeg da skaffe dig, fortæller Søren Steffensen: – Men der gik ét år før den blev sat op. Der skulle blandt andet indhentes tilladelse fra kommunen, siger direktøren.

Snakken imellem de to udviklede sig, og pludselig fik de ideen til at bytte job i to dage. Søren Steffensen forlod i sidste uge COOP-hovedkvarteret i Albertslund, hvor Henrik Holberg rykkede ind på direktørgangen, mens Søren Steffensen tog ”ud på gulvet” i Søborg.

Den 58-årige direktør synes, at det er meget sundt at opleve, hvordan tingene foregår ude i virkeligheden: – Vi tæppebomber jo butikscheferne med e-mails om det ene og det andet. Nu prøver jeg på egen krop, hvordan det foregår ude i butikkerne. Jeg prøver så mange ting som muligt, så jeg får et solidt indblik i, hvilke udfordringer, der er.

Ude på gulvet mødte Søren Steffensen en ældre jurist: – Han havde set i annoncen i Gladsaxe Bladet og spurgte, om han kunne tale med direktøren. Han fortalte om, at da han begyndte at handle IRMA i 1940erne, så solgte vi dengang anden- og tredjerangsvarer. Skiftet til det, vi står for i dag, kom under legendariske Børge Olsen.

Lærerig oplevelse

Søren Steffensen opdagede i forbindelse med det automatiske vareoptællingssystem, at der er meget løberi mellem varehylder og computer: – Når man sidder foran computeren, så fjerner vi arbejdskraft fra gulvet. Systemet bør kunne gøres smartere – måske kan vi bruge en iPad, jeg ved det ikke. Men måske.

IRMA er i øjeblikkeligt i gang med en strategi i de større byer herhjemme. Selv om kæden endnu ikke har fået fodfæste i Jylland, så er man begyndt at sælge IRMAs varer i 80 SuperBrugsen og Kvicklyer derovre.

– Vi har ikke opgivet Jylland, og hvis jyderne kan lide vores varer, så er det meget tænkeligt, at vi kan åbne butikker derovre, siger Søren Steffensen.

Men det er ikke kun den lokale danske strategi herhjemme, der udvikles. Både Kina og Japan har udvist meget stor interesse for IRMA: – Særligt japanerne er meget begejstrede for vores fødevaresikkerhed og økologiske varer, siger Søren Steffensen.

I sidste uge hørte Søborgs butikschef Henrik Holberg formentlig mere om IRMAs globale strategi i hovedkvarteret.

Og så er det i øvrigt ikke sidste gang, at Søren Steffensen vil tage bytte job: – Jeg tror, at det vil være passende at komme ud to gange om året. Måske kunne det også være en idé, at marketingfolk og andre folk i vores organisation prøvede at komme ud i butikkerne, siger direktøren.