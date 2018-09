Frivillig bumletur ned ad

Det er ofte ikke så lidt af en udfordring at tage turen på cykel ned ad Søborg Foto: Privat.

-

Af Frederik Hoedeman

Det har siden foråret været et sandt forhindringsløb at cykle ad cykelstierne på Søborg Hovedgade.

Vejarbejder med afmærkninger af alle slags og ulovlige opsætninger kræver, at cyklister zigzagger sig frem ad uforudsigelige ruter. Flere steder er der ingen ordentlig afmærkning, der viser hvor cyklisterne skal hen. Overalt er cykelstien ujævn med buler, huller og sprækker.

Det betyder usikkerhed blandt cyklisterne og med fare for ulykker. Og at borgerne i Gladsaxe ikke gider at cykle.

Og det er rigtig ærgerligt. Undersøgelser viser, at vi kører mindre på cykel, mens bilkøerne vokser i kommunen.

Det er rigtig skidt for vores fælles pengepung. Ekstra kilometer på cykel er nemlig en rigtig god forretning for samfundet. Når vi cykler bliver vi mindre syge, ryger og drikker mindre, lever længere og der skal behandles mindre i sundhedsvæsenet.

Derfor er det også underligt, at det ikke for længst er blevet en selvfølge at prioritere cyklismen. Det er godt at vi anlægger nye cykelstier, som den nye sti på Klausdalsbrovej. Men også i det daglige skal vi prioritere fremkommeligheden for cyklisterne ligeså højt, som for bilerne.

Og på min cyklende families vegne kan jeg oplyse, at vil vi have forhindringsløb på cykel, så foretrækker vi en mountainbike-sti i Hareskoven og ikke Søborg Hovedgade. Det kræver nemlig særlige forudsætninger og er ganske urimeligt at udsætte cyklister for på en hovedgade i byen.

Frederik Hoedeman

1. suppleant til Byrådet

SF-Gladsaxe