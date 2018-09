God stil af afdelingsbestyrelse

-

Af Helene Nejst

GAA Marielyst-bebyggelsen holdt for nyligt 75 års jubilæum.

Fest hele eftermiddag med helstegt pattegris og hygge og musik om aftenen. Godt arrangeret. Men der var meget mad tilbage. Bestyrelsen tog en rask beslutning, og jeg kørte ind til Reden og dernæst Mændenes Hjem hjem.

At se brugernes ansigter, var det hele værd. De var SÅ taknemmelige, da de ikke får doneret mad i weekenden. Og jeg fik så mange tak at her et par timer efter , sidder jeg stadig med et smil om læben.

God stil, kære bestyrelse i GAA Marielyst.

