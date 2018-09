Indbrud i villa på Augustvej mm.

-

Københavns Vestegns Politi rykkede lørdag 1. september klokken 23.15 ud til et villaindbrud på Augustvej i Søborg. Et vindue var knust og der var færden i hele huset. Ved ankomst tilbageholdte politiet to mænd på 18 og 17 år, som var mistænkt for indbruddet, idet de befandt sig nær gerningsstedet. Mændene blev ikke sigtet elle anholdt og løsladt igen. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Indbrud i villa på Hermelingvænget

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem søndag den 26. august klokken 18 og lørdag den 1. september klokken 15:15 på Hermelinvænget i Bagsværd. Et vindue var opbrudt og samtlige rum var gennemrodet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.