Kickstart af den nye fritidssæson på GXU

Der var pænt fyldt op i aulaen, hvor mange ville høre mere om mulighederne. Foto: Privat.

Teenagere inviteres til undervisning

Mandag i sidste uge inviterede GXU indenfor i tørvejr til åbent hus, rundvisning og kage.

Aulaen var udsmykket med vimpler og balloner, underviserne havde linet op med undervisningsmateriale og stod klar med brede smil. Hele huset summede af liv, og alle var klar til at byde store og små velkommen, da dørene til denne sæsons åbent hus åbnede.

I løbet af den første times tid var der rigtig travlt ved de små borde. En del familier var mødt op, nogle var kommet for at få en snak med underviseren, andre var kommet for at kigge på undervisnings-udvalget og andre var kommet for at tage del i rundvisningen og få et indtryk af undervisningslokalet.

”Vi er rigtig glade for, at der er så mange, der trodsede det dårlige vejr og lagde vejen forbi os. Det er også min oplevelse at rigtig mange gik herfra med svar på deres spørgsmål, en ny fritidsaktivitet og et større kendskab til GXU og de muligheder, vi kan tilbyde”. Ordene kommer fra Bodil Jacobsen, faglig leder for fritidsundervisningen på GXU.

Skulle dit barn mangle en fritidsaktivitet, er der stadig enkelte ledige pladser på de forskellige hold. Tjek udvalget ud på www.gladsaxe.dk/gxu

Tilmelding inden den 4. september.