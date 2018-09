Kommunen skal hjælpe støjplagede borgere

-

Af Astrid Søborg, Byrådsmedlem (v)

Gladsaxe Kommune og borgmesteren gør ikke noget systematisk for at hjælpe de borgere, der i stigende grad generes af trafikstøj fra motorvejene, og man har heller ingen strategi for, hvordan man kan komme til det.

Det var den ærgerlige konklusion, da jeg ved byrådsmødet i onsdags stillede spørgsmålet, om kommunen på nogen måde forsøger at påvirke beslutninger, der kan begrænse støjproblemet, herunder Vejdirektoratets opsætning af støjbarrierer.

Trafikken er steget med henholdsvis 25 og 19 procent på Motorring 3 og Hillerødmotorvejen i løbet af de seneste fem år, og vil formentlig bare stige yderligere de kommende år.

Venstre synes, at det er oplagt, at borgmesteren hjulpet af kommunens forvaltning forsøger at varetage interesserne for de borgere, der bor tæt på motorvejene, og får skabt opmærksomhed om de gener, Gladsaxeborgerne sammen med andre hovedstadsborgere lever med.

Grundejerforeningerne i kommunen står lige nu lidt for alene i den kamp. Som en konkret håndsrækning til støjplagede borgere vil Venstre i de kommende budgetforhandlinger foreslå oprettelse af en støjpulje, der blandt andet kan bruges til at støtte udskiftning til støjisolerende vinduer i private boliger.

