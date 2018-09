Legal graffiti

Unge fra Telefonfabrikken trækker Golden Days festivalen til Gladsaxe

Unge fra Gladsaxe skaber kulturoplevelser under dette års Golden Days Festival. Med arrangementet En hærs værker – Graffitiens historie blænder de unge op for den side af kunsten og kulturen vi sjældent ser. Eller som vi måske ikke vil se.

De gør det som en del af Goldens Days festivalen og under vingerne af Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus og i samarbejde med musikspillestedet Richter. Og du er inviteret!

Det er lørdag 15. september fra kl. 15, at rejsen ind i Graffitiens historie og univers begynder. Graffitien er langt fra et nyt fænomen og kan formentlig dateres tilbage til det gamle Grækenland og til stenalderfolkets hulemalerier. Nogle forbinder endda datidens vægskriblerier til nutidens ”pieces” og ”tags” på de københavnske husmure og S-toge, og graffitien har derfor igennem historien talt til os. De unge vil med En hærs værker – Graffitiens historie og gennem live-art, musik, kunstværker/pieces og videoinstallation fortælle historier om de graffitimalere, der sætter alt på spil for deres kunst. Og gennem foredrag med kunsthistoriker og Tv-ikon Peter Kær (’Hvem vil være millionær’) vil graffitikulturen blive perspektiveret til fortiden.