Lige det der manglede

Christina (tv.) og Kirsten er klar til at tage imod små og store i Tante Lola. Foto: Kaj Bonne.

Tante LoLa er et helt nyt og anderledes tilbud til små børn og deres forældre

Af Jan Løfberg

Det er ikke nemt med få ord at beskrive, hvad den nyåbnede Tante LoLa Krearum & Kaffebar på Søborg Butikstorv er. Men der er et stort fokus på børn, hygge og kreativitet. Det er en kaffebar, hvor man kan tage sine børn – og også meget små – med. Der er plads til at børnene kan udfolde sig og lege i børnesikre rum, hvor kreativiteten er i centrum.

Tante LoLa er åbnet af veninderne Christina Aarenstrup og Kirsten Stadil. Navnet LoLa er sammensat af Christinas søn Logan på to år og Kirstens knap tre-årige datter Laura.

Christina og Kirsten har kendt hinanden i 15 år helt fra studietiden. De blev uddannet til translatører (cand.ling.merc.), og de har arbejdet som selvstændige, så de kender alt til de udfordringer, de nu står overfor. Men de er om sig, så de tror på deres idé.

– Det startede med, at vi selv kom med mødregruppen på cafeer. Det endte altid med, at vi skulle kigge efter børnene, så kaffen blev kold, og uden at vi fik snakket ordentligt. Vi talte om, hvad der skulle til, så det kunne blive en oplevelse for både børn og voksne. Det har vi forsøgt at lave her hos Tante LoLa, hvor børnene har mulighed for at lege sammen, fortæller de to iværksættere, der selv har stået for indretning og opførelse af den helt særegne kaffebar på Søborg Hovedgade 126C. Således lagde de to indehavere selv gulvet: – Selvfølgelig havde vi de autoriserede håndværkere til at klare elinstallationer og VVS, men det andet har vi selv klaret, fortæller Christina og Kirsten.

Tante LoLa vil arrangere mange forskellige kurser og grupper, så derfor tilbyder de også medlemskab. Om mandagen er der for eksempel ”strik for dummies”, om tirsdagen er der ”babyaftryk” med keramikere, onsdag byder på ”legestue” for de helt små og ”børnekreahjørnet” for de lidt større børn, og så er der ”torsdagsstrik”.

Tante LoLa har allerede haft besøg af flere mødregrupper: – Vi valgte da også bevidst Søborg, fordi københavnerne flytter ud af byen og ud til for eksempel Gladsaxe med deres børn. Vi er meget åbne over for nye og kreative ideer. Folk må meget gerne komme og lære fra sig, siger Christina og Kirsten.

Du kan læse mere på tantelola.dk.