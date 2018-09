Lykketoft ønsker Jeppe Bruus som sin afløser

Mogens Lykketoft var manden i centrum, da han fortalte om FNs verdensmål, som man i Gladsaxe for nogle partiers vedkommende vægter højt. Han ser gerne Jeppe Bruus som sin afløser i Folketinget. Borgmester Trine Græse talte om den kommunale indsats. Foto: Kaj Bonne.

Lykketoft besøgte Gladsaxe for at fortælle om FNs 17 Verdensmål

En veloplagt Mogens Lykketoft besøgte forrige tirsdag Gladsaxe for at fortælle om sit arbejde med de 17 Verdensmål, som blev vedtaget, mens Lykketoft var formand for FNs generalforsamling tilbage i 2015/16.

Lykketoft udtrykte forhåbning om, at Jeppe Bruus bliver valgt ved det forestående folketingsvalg.

Og Jeppe Bruus kvitterede og sagde, at han vil arbejde aktivt for, at Verdensmålene kommer til at fylde mere på Christiansborg.

Lykketoft var meget begejstret for at Gladsaxe er den kommune i hele Danmark, der er længst fremme med at arbejde med målene som omdrejningspunkt for kommunes udvikling de kommende år. Et arbejde som borgmester, Trine Græse fortalte om. Bl.a. at der er fokus på, at børn og unge lærer om målene, og at Gladsaxe Kommune går aktivt ind i kampen mod skattely, ved at stille krav om fair beskatning til de virksomheder, som byder på kommunale opgaver. Kampen mod skattely vakte stort bifald og var også et tema, som Lykketoft og Bruus understregede vigtigheden af.