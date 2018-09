Mor donerer pengepræmie

De 5.000 kr. er allerede brugt på adskillige spil og aktiviteter, der kan skabe fælles oplevelser for børn og forældre. Foto: Privat.

Tur til tatovør kastede en gevinst af sig

Af /

I december 2017 udloddede Miks Tattoo i København en gratis tatovering og 5.000 kr. til et velgørende formål. Det skete via en konkurrence på facebook.

Vinderen blev Camilla Jensen, der tog sin mor med til tatovøren på Vesterbro og gav pengene til Familieskolen i Gladsaxe, hvor hun bor i dag.

Familieskolen hjalp Camilla Jensen og hendes børn på ret køl, da de gik igennem en svær tid. I dag hjælper hun frivilligt til i Familieskolen, som hun overrakte pengene til i forrige uge.

– Jeg er meget taknemmelig for, at der er noget, som hedder Familieskolen. De har hjulpet mig og mine børn tilbage på det rette spor, så hvis jeg kunne være med til at bibeholde stedet og gøre gavn for nye børn, var jeg sikker på, at Familieskolen skulle have pengene, fortæller Camilla Jensen.

Penge til spil og aktiviteter

Forældreskolen er et kommunalt tilbud til forældre, hvis børn har vanskeligheder i skolen, børnehaven eller fritiden. To til tre gange om ugen mødes forældrene og børnene med andre familier i samme situation og får råd og inspiration til, hvordan de kan trives bedre i hverdagen. På Familieskolen går tiden med andet end seriøse samtaler med forældrene og børnene. For eksempel spilles der spil og laves aktiviteter, og det er også det, pengene skal bruges på.

– Vi synes, det var meget rørende, at Camilla ville give os pengene. Vi har brugt dem på en masse spil og andre ting til Familieskolen, som vi kan bruge til forskellige aktiviteter med forældre og børn. Det er noget, som vi ellers ikke ville kunne have fået, fortæller Susann Thøgersen, leder af Familieskolen.