Moral eller retssikkerhed?

Af Henrik Bach Mortensen, byrådsmedlem for Venstre

Det røde flertal i byrådet har besluttet, at Gladsaxe skal stille sig forrest i et moralsk korstog mod skattely, ofte under varme tropiske himmelstrøg.

Mon ikke vi alle i Gladsaxe mener, at enhver borger og enhver virksomhed skal betale skat. Og at det er uacceptabelt, hvis store summer kan gemmes bort uden at være beskattet.

Men et er, at være imod ulovlige skattely. Noget andet er, at beslutte, at Gladsaxe Kommune nu skal bruge kræfter på at jagte globale virksomheder. Venstre og jeg synes, at det først og fremmest er en sag for skattevæsen, politi og domstole. I stedet burde byrådet og forvaltningen bruge kræfterne på at sikre borgerne her i kommunen den bedst mulige service!

Flertallet har besluttet, at Gladsaxe frem over vil undgå at handle med virksomheder, der ikke betaler så meget i skat, som f.eks. borgmesteren eller kommunaldirektøren finder er moralsk passende. Det er ikke forklaret, hvordan man vil løse den opgave. Det betyder, at virksomheder, der ellers er fuldt lovlige, skal ”straffes” af Gladsaxe kommune. Sådan en blanding af moralske vurderinger og domsafsigelse er et angreb på den retssikkerhed, som alle ellers må forvente i Danmark.

Der er mange virksomheder, som vi alle handler med, der beskyldes for at benytte skattely (helt lovligt!).

Det er f.eks. Facebook, Synoptik, Mercuri Urval eller ISS. Måske flertallet i byrådet vil vise moralsk lederskab og drage konsekvensen af deres synspunkter og starte med at lukke deres Facebookprofiler?

