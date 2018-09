Nu bliver hegnet lavet

Her vil der langt om længe komme en reparation. De krydsende cyklister og fodgængere udsætter sig selv for livsfare, når de krydser lige der. Der er en fodgængerovergang lidt længere nede ad Buddingevej. Foto: Kaj Bonne.

Slut med at især cyklister udsætter sig for at blive kørt ned ved Buddingevej

Af Niels Rasmussen

For et par måneder siden gjorde Gladsaxe Bladet opmærksom på, at nogle borgere har væltet et trådhegn i midterrabatten, der hvor Kildebakken støder ud i Buddingevej. Så kan de lige spare nogle sekunder, når de skal krydse vejen – ofte med deres cykel. Det er ren trafikal selvtægt.

Men nu sker der noget fra kommunalt hold.

Kommunens Driftsafdeling sørger for at få hegnet repareret ved Kildebakken. Det ser heller ikke så kønt ud længere mod nord, men der kommer i løbet af det næste halve år til at ske noget på strækningen nord for Fremtidsvej, så det vil være spild af penge at reparere, står der i en meddelelses fra kommunen.

-Vi har overvejet muligheden for at fjerne hegnet , men vurderer, at det vil give et trafiksikkerhedsproblem.

Flere stedet mangler hegnet fuldkommen i midterrabatten tæt på Buddinge Station. Men her står hegnet mellem to autoværn, så det er noget besværligt at forcere det både til fods og til cykel.