Ny slagter i Bagsværd

Mandy og Mads Bau er de nye, glade indehavere af Bagsværd Slagteren. Foto: Kaj Bonne.

Lokal Gladsaxeknægt fortsætter i Bagsværd Slagteren med de velkendte kvalitetsvarer og specialiteter

Af Jan Løfberg

– Nej, vi har sandelig ikke lukket!

Flere af Bagsværd Slagterens stamkunder troede, at butikken lukkede. Men slagter Mads Bau og hans kone Mandy fortsætter i Bagsværd Slagteren på Bindeledet 16.

31-årige Mads Bau Nolsøe kommer fra Gladsaxe og gik i Kvikmarkens Privatskole, og efter skolen fik han en handelsuddannelse på HHX i Lyngby, så det er en slagter med lokalkendskab, der har overtaget forretningen.

Mads Bau tog svendeprøven fra slagteriskolen i Holstebro, og han bærer sin bowlerhat med stolthed.

For Mads Bau var der ingen tvivl om, at han ville have sin egen forretning i Gladsaxe: – Først havde jeg udset mig at åbne en forretning på Søborg Hovedgade, men her måtte vi ikke lave varm mad i køkkenet, og pludselig fik jeg så besked om, at der var mulighed for at overtage Bagsværd Slagteren.

Den tidligere indehaver stoppede, og Mads og Mandy tog over med det samme. De fortsætter med forretningens kendte ansigter Morten og Christina, som kunderne kender i forvejen.

I lørdags var der åbningsreception på Bindeledet. Her kunne de nye indehavere fortælle om, at de naturligvis vil fortsætte med det samme høje kvalitetsniveau baseret på gode råvarer og god betjening.

Umiddelbart har Mads Bau ikke tænkt sig ændringer, men efter nytår er det meningen, at han vil arbejde med forskellige nye tiltag. Således vil han i nær fremtid sætte gang i hjemmesiden www.slagterbau.dk

I øvrigt mærker man Mads Baus fortid indenfor reklamebranchen. Hans motto hedder: Slagter Bau – når kvalitet er et krav!