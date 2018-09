Ny teknik i Gladsaxe Kirke

Sognepræst Roar Tuxen Lavik under den moderne gudstjeneste i Gladsaxe Kirke i søndags. Foto: Privat.

I søndags var der premiere på nyt lydsystem med højtalere, projektor og lærred

Af Jan Løfberg

Nye tider, nye skikke. Gladsaxe Kirke har i hvert fald besluttet, at man vil være en del af de moderne tider. Derfor indviede kirken i søndags et helt nyt lydsystem. Og det ville rigtig mange sognebørn opleve, da sognepræst Roar Tuxen Lavik tog det nye AV-udstyr i anvendelse.

– Vi har fået et helt nyt lydsystem, bestående af 6 Bose-højtalere samt projektor og lærred. Kvaliteten er helt i top. Faktisk giver det både visuelt og lydmæssigt en fantastisk oplevelse”, siger en glad og begejstret sognepræst Roar Tuxen Lavik.

Sognepræsten fortæller om, det har været en lang proces, fordi en kirke, der er over 100-år gammel – og Gladsaxe Kirke er fra slutningen af 1100-tallet – skal søge om tilladelse i Helsingør Stift. Der skal indhentes udtalelser fra en kongelig bygningssagkyndig og Nationalmuseet.

Først når der er klarhed om, at skruer og beslag ikke kommer til at ødelægge eventuelle skjulte kalkmalerier, kan der gives grønt lys. Efter at en konservator fra Nationalmuseet havde undersøgt forholdene, kunne Gladsaxe Kirke gennemførte projektet.

Sognepræst Roar Tuxen Lavik havde tilrettelagt en gudstjeneste, hvor deltagerne kom til at opleve det nye AV-udstyr i anvendelse. Talen har temaet: Hvor er Gud, når vi lider? Ja, når vi føler os ensomme og hjælpeløse og ikke kan finde en udvej.

– Det var fantastisk god oplevelse at kunne indvie det nye AV-udstyr for en fuld kirke. Det blev også rigtig godt modtaget. Lydkvaliteten er helt i top – og det blev der sat pris på. Flere af vore brugere har efterlyst bedre lyd, og det var dejligt at kunne imødekommet dette ønske. Nu skulle det være ligegyldigt, hvor i kirken man sidder. Lyden er helt ensartet ned gennem kirkerummet, siger Roar Tuxen Lavik.

Prædikenen blev illustreret med billeder og blev holdt fra gulvet. Det er efterhånden alment kendt, at når flere sanser kommer i brug, bliver udbyttet større, fordi så mange opfatter visuelt.

Efter gudstjenesten var der et lille traktement bestående af bl.a. kaffe, sodavand, småkager, vindruer, etc. som folk kunne nyde i det gode vejr uden for kirken.