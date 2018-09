Opbakning til en eller anden skøjtehal

-

Af Niels Rasmussen

SF er dog totalt imod at bruge de 85 millioner kroner på det projekt

Der er afsat 85 millioner kroner til en ny skøjtehal i borgmester Trine Græses budgetforslag, som byrådets partier nu er gået i gang med at forhandle om.

Alt tyder på, at projektet vedtages i en eller anden form.

Det fremgik af ordførernes taler ved 1. behandlingen i onsdags.

Kun SF er totalt imod.

-De mange penge kan bruges med langt større effekt til gavn for mange flere mennesker, sagde Serdal Benli fra SF.

En undersøgelse har vist, at under halvdelen af medlemmerne i kunstskøjteløberforeningen og ishockeyklubben bor i Gladsaxe.

Hos de radikale er Claus Wachmann imod skøjtehallen, mens partifællen Christina Rittig Falkberg er for. Claus Wachmann vil hellere støtte de mange medlemmer i GIF, hvor der er voldsomme kapacitetsproblemer.

Spørgsmålet er så, om der skal bygges en helt ny hal eller om den gamle skal renoveres.

Den sidste løsning var den konservative Lars Abel fuldkommen imod.

-Jeg har truffet mange dumme beslutninger i mine mange år i byrådet. Og at bruge millioner af kroner på renoveringen af skøjtehallen har været blandt dem. Lad os få en helt ny hal.

Pia Skou fra Venstre luftede ideen om, at der måske kan bygges tennisbaner oven over taget på skøjtehallen, så man slog to fluer med et smæk.