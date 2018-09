Regnbueflaget kommer op

100 procent politisk opbakning til at støtte Copenhagen Pride Week

Af Niels Rasmussen

Serdal Benli fra Socialistisk Folkeparti havde på sit partis vegne ved byrådsmødet i onsdags stillet forslag om en lokal markering af forskellighed, som led i Copenhagen Pride Week.

Og det forslag blev vedtaget med stemmerne 25-0.

Forslaget indebærer, at regnbueflaget hejses på Gladsaxe Rådhus i den uge, hvor arrangementet finder sted.

– Markeringen af at værne om ”forskelligheden” passer meget fint ind i de kommende politiske drøftelser, vi skal have om Gladsaxestrategien – ikke mindst i forhold til målsætningen om ”Lige muligheder for at lykkes, sagde borgmester Trine Græse.