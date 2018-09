Så er de tilbage

-

Af Niels Rasmussen

I 10 måneder var svømmehallen på Vandtårnsvej lukket. Den trængte voldsomt til en renovering.

1.600 medlemmer af Gladsaxe Svøm måtte tage til andre kommuner for at træne og konkurrere. Men i lørdags kom de tilbage. Så nu kan de træne på livet løs. Lige som alle kommunens borgere. Et livredderbur inde i hallen er fjernet ellers er det svært at få øje på de forbedringer, der vitterlig er sket. Til gengæld har foyeren fået en meget markant ansigtsløftning, så den nu fremstår lys og venlig.