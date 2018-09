Spildt aften ved Idrætsanlæggene

-

Af Mikkel Merved, Vanløse

Det ser tilsyneladende enkelt og nemt ud at booke en padelbane ved Idrætsanlæggene ved Gladsaxe Stadion gennem deres nye Bookingportal.

Problemet er blot, at hverken medarbejdere eller hjemmesiden selv ved, hvad der er hoved og hale i.

For eksempel skriver Bookingportalen, at man skal anvende en saltobrik til 150 kr. for adgang. Der er fri entré til banen. Et andet eksempel er muligheden for at betale med MobilePay. ”Kan man det?” spurgte administrationen forundret, da jeg forklarede betalingsmetode, og bad om mine 240 kr. for to timers baneleje retur.

Hvorfor ønskede jeg pengene retur? Simpelt; der var hverken bat eller bolde til leje, hvilket ellers – igen – fremgår af hjemmesiden, og jeg – gennem flere telefonopkald – havde forsikret mig om, ville stå til rådighed. Sammen med mine tre brødre var jeg mødt op ved padelbanen, men vi blev mødt med triste nyheder, da grejet ikke kunne hentes. Et gammelt ordsprog siger ”tid er penge”, og da vi fire kort efter tog hvert til sit med et ironisk ”tak for kampen”, var vi enige om, at der burde være en form for kompensation. Men ak. En ny ”gratis” booking eller pengene retur. En ”uheldig situation pga. et nyt bookingsystem, der nok tager 1-2 år at få styr på” var hvad Administrationen kunne komme op med. Tre forskellige personer i røret undervejs, og ikke én kendte bookingsystemet ordentligt. Måske man skulle holde sig fra at indføre systemer, der ikke er klar, og som ingen er klar på?

