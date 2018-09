Svømmeklub kom flot gennem hallukning

Trods ti måneders lukning og store udfordringer, er Gladsaxe Svøms medlemstal næsten uændret

Sæsonen 2017/2018 gav store udfordringer for Gladsaxe Svøm. Lukningen af Gladsaxe Svømmehal betød, at der skulle findes plads i andre haller til mere end 1.600 medlemmer. De blev fundet i Gladsaxe, Ballerup, Herlev og København.

Konkurrencesvømmerne, der træner helt op til 9 gange om ugen, måtte til de fleste træninger uden for kommunens grænser. Det har betydet mange ekstra kilometer og transporttimer for både svømmere og familier.

– Vi oplevede stor forståelse og opbakning fra vores medlemmer, og på den måde lykkedes det at komme godt igennem sæsonen. At vi overhovedet fandt løsninger skyldes et fantastisk samarbejde med halledelsen og idrætsledelsen i Gladsaxe. Klubben har mødt kæmpe støtte og velvillighed til at hjælpe i en svær sæson, siger sportschef Kim W. Marquardt.

Nu hvor Gladsaxe Svømmehal igen er åbnet, er klubben

tæt på at være det samme antal medlemmer som før lukningen. Også for konkurrencesvømmerne kan sportschefen se tilbage på en sæsonafslutning med gode sportslige resultater. Der var medaljer til GSC-svømmere til de nationale mesterskaber for såvel årgangs- (ungdom), junior- og seniorsvømmere. Også til de internationale mesterskaber var der GSC-svømmere i vandet: Victoria Bierre deltog allerede i sit første seniorår i EM på langbane, og Gro Grinda Rasmussen opnåede en flot sølvmedalje i 100 butterfly ved Nordiske Juniormesterskaber.

-Der er flotte resultater hele vejen rundt. Juniorsvømmerne var dem, som i denne omgang leverede de mest bemærkelsesværdige resultater, og sluttede samlet set som 3. mest vindende klub i Danmark. Det lover godt for fremtiden allerede de næste sæsoner, siger Kim W.

