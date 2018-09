Den sidste forestilling i Cirkus Flora blev vist for et stort publikum i torsdags. Foto: Kaj Bonne.

De sidste forestillinger for det kendte børnehavecirkus blev afviklet i sidste uge

Af Jan Løfberg

Børnene morede sig som altid. Grinte og klappede. Sad med skræmte ansigter, da fakiren tillod ”en hidsig mand” at flække en flise på sit stærke bryst med en mukkert. Alt var tilsyneladende som det plejede i Cirkus Flora. Et cirkus som mange, mange tusinde Gladsaxe-borgere har set igennem de mere end 35 år, at Gladsaxes børnehavecirkus har haft optrædende i manegen.

Nu er det langtfra sikkert, at børn i børnehavealderen (3 til 5 år) kan forholde sig til, at de ikke i fremtiden kan se Cirkus Flora.

Manglen på frivillige hjælpere har gjort, at Cirkus Flora spillede i år de sidste forestillinger på Nybrovej. Det var tæppefald for Cirkus Flora. Et Gladsaxe-kapitel er afsluttet for altid.



En hidsig mand flækker en flise på fakirens bryst.

Foto: Kaj Bonne.