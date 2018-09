Af Ditte Nielsen

Kære byråd og borgmester.

Jeg har 3 børn på Mørkhøj Skole, og jeg undrer mig virkelig over sproget og holdningen på skolen.

Flere gange er mine børn kommet hjem og har fortalt at nu er et barn igen blevet kaldt en sladrehank af en voksen på skolen.

Vel at mærke fordi det pågældende barn har fortalt en voksen om en konflikt imellem 2 andre børn (f.eks. en der banker en anden) Eller et barn der gør noget galt, som et andet barn ser og går hen og siger til en voksen.

Barnet får direkte at vide af de voksne på skolen, at de er en sladrehank, og at ingen kan lide en sladrehank.

At de kun skal feje foran egen dør og ikke blande sig…

Samtidig med har skolen problemer med samarbejde i diverse klasser elever imellem.

Dette har jeg hørt nu i flere år, så det er ikke en forbigående ting, men en fast indgroet ting i skolen.

Det undrer mig, da det lærer børn, at man ikke skal involvere sig eller stoppe andre når man ser noget ,der ikke er rart foregår.

Ja de lærer dem ligefrem, at man skal heller ikke hente hjælp, for så får man at vide at man er en sladrehank.

Nu ville jeg egentlig bare høre om det er en officiel politik i Gladsaxe at man kalder skolebørn sådan, eller om det kun drejer sig om mine børns skole?

Og om I som byråd/borgmester synes det lyder super fantastisk med voksne, der lærer børn kun at være der for sig selv i deres egen lille mig- boble, og ikke hjælpe andre, eller sige fra overfor andre.

Urimeligt at blive kaldt sladrehank

Af Timm Hald,

Skoleleder, Mørkhøj Skole

Kære Ditte.

På Mørkhøj Skole er vi meget optagede af at arbejde kontinuerligt med børns trivsel og læring. Både ledelse og medarbejdere har stor opmærksomhed på, at vi opdyrker og styrker fællesskaberne. Det er vi enige om på skolen, at der er stor værdi i, og det øger trivslen. Det er blandt andet derfor, at vi arbejder med principperne fællesskab, respekt og ansvar på hele Mørkhøj Skole.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at det ikke er Mørkhøj Skoles retningslinje at kalde børn for sladrehanke. Vi ønsker selvfølgelig at alle børn er gode kammerater og tillidsfuldt henter hjælp hos en voksen, når der er behov for det.

Jeg vil gerne fastholde min invitation til dig om at mødes, for at tale mere konkret om dine oplevelser. Den håber jeg, du vil tage imod.