VARNA Trio i Gladsaxe Kirke

Koncert med fokus på kærligheden

Søndag den 16. september vil man kunne høre en koncert i Gladsaxe Kirke med udgangspunkt i ”Kirkesangbogen”, der udkom i 2017.

Den indeholder nye og gamle sange og salmer om livet og døden; om tro, tvivl, håb og ikke mindst om kærlighed. Det er sange, som ikke er optaget i salmebogen, men som mange ønsker afsunget ved de kirkelige handlinger, de måtte deltage i. Sangene præsenteres af VARNA TRIO – en gruppe, som har specialiseret sig i at fremføre salmer og sange i et tidssvarende tonesprog men med respekt for traditionen.

VARNA TRIO består af Birgitte Warberg, vokal, Christina Damm, klaver og Karen Gramkow: kontrabas. Ensemblet har ved en tidligere koncert i Gladsaxe Kirke vist deres høje musikalske niveau og deres evne til at levendegøre musik og tekst på en original og dybtfølt måde i fuld respekt for forlæggene.

Der er gratis adgang til koncerten.