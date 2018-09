Voksne konkurrencehold i bassinet

Anders Kilen er initiativtager til Gladsaxe Svøms nye Mastershold. Foto: Privat.

Gladsaxe Svøm tilbyder Masterssvømning

Af /

Svømmekonkurrencer er oftest for børn og unge, men fra denne sæson vil der også være svømmere med langt mere rutine – og måske lidt flere rynker – der træner og stiller op til konkurrencer for GSC.

– Jeg tror, at det for mange er noget med, at den gamle cirkushest ikke helt kan forlade manegen!

Sådan siger Anders Kilen, 42 år og konkurrencesvømmer. Han er initiativtager og svømmende træner på Gladsaxe Svøms nye Mastershold. Et hold, hvor voksne fra 25 år og opefter kan svømme flere gange om ugen med det sigte, at de gerne vil deltage i konkurrencer.

Det er ikke et krav, men planen er, at svømmerne på holdet vil få mulighed for at deltage i Mastersstævner med svømmere på mange forskellige niveauer.

Anders Kilen har adskillige gange deltaget, vundet medaljer og slået rekorder til danske og internationale Mastersstævner – bl.a. EM og VM for Masters.

I sidste weekend stillede han op til klubmesterskaberne i Gladsaxe Svøm – i øvrigt til samme stævne som hans 8-årige datter, Frida.

– Det at konkurrere med andre og sig selv giver et mål med træningen. Derudover er mastersmiljøet meget socialt, og man får ofte mange venner både nationalt og internationalt. Og så er det ekstremt livsbekræftende at se konkurrencesvømmere på 80+, der smiler, kæmper, griner og græder over resultaterne – det vil jeg også, siger han.

Tre gange om ugen

Der har igennem de seneste år været efterspørgsel på netop sådan et hold i Gladsaxe Svøm. Fra denne sæson tilbydes det med tre ugentlige træninger på attraktive tidspunkter

– At kunne tilbyde masterssvømning i Gladsaxe er noget, vi er rigtig glade for i klubben. Vi vil være ”en klub for livet” med tilbud til børn og voksne i alle aldre og med forskellige niveauer og ambitioner. Masterstilbuddet har i den forbindelse manglet, og vi glæder os til en spændende sæson med den nye linje, siger klubchef Kim W. Marquard.

Der er ledige pladser på holdet, der har træningstid tirsdag, torsdag og lørdag. Man behøver ikke have svømmet konkurrencesvømning før.