2.A viste vejen

Eleverne fra 2. A. på Gladsaxe Skole ryddede op i Rådhusparken, hvor der ofte er masser af affald lørdag, når elever fra gymnasiet har holdt træf fredag eftermiddag. Foto: Privat.

Elever fra Gladsaxe Skole samlede skrald foran rådhuset

I anledning af World Clean Up Day drog 2.A fra Gladsaxe Skole lørdag formiddag ud for at samle skrald op foran Gladsaxe Rådhus og på p-pladsen ved Buddinge Centret.

Resultatet af ca. 45 minutters opsamling var ni skraldeposer fyldt med dåser, cigaretskodder, McDonalds-emballage, kapsler, poser og meget andet. Særligt i Rådhusparken fandt klassen forbløffende mange efterladenskaber, som formentlig er efterladt af nogle af gymnasieeleverne, der fester i parken hver fredag.

Tom Vang Knudsen, formand for kommunens miljøudvalg, deltog ved opsamlingen, hvilket børnene synes, var ret sjovt. Tom var ligesom børn og forældre forbløffede over mængden af skrald, der lå og flød allevegne.

2.A har haft skraldetema i skolen i ugen op til World Clean Up Day. Mange af børnene er derfor blevet meget klogere på, hvor skrald ender, hvorfor genbrug er en god ting, og hvorfor det er en god idé at bruge byens skraldespande i stedet for at efterlade det på gader og stræder.