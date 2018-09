72 børn udelukket af kommunen til O-løb

-

Af Karen Bardram Kehr

Gladsaxe Kommune ønsker, at ”Flere skal have glæde af tilbud og aktiviteter og der skal arbejdes for en bredere deltagelse i kultur-, fritids og idrætsliv”

Samtidig udelukker kommunen skoleelever fra de private skoler i at deltage, når de lokale idrætsforeninger laver turneringer for skoler i kommunen. De bruger det sportslige område til at fortælle privatskolerne, at de er uønsket inden for kommunens grænser, og det går kun ud over børnene.

Jeg er som arrangør af Bagsværd Roklubs skoleevent Gladsaxes Stærkeste Klasse blevet bedt om af kultur- og fritidsforvaltningen at udelukke privatskoler fra eventen. Jeg ved også, at Bagsværd Atletik Club kan ikke bare lige lave skolebesøg på Bagsværd Stadion for privatskoler, fordi privatskolerne skal pålægges store økonomiske omkostninger for brug stadion.

Som idrætslærer på en privatskole har jeg efterhånden utallige eksempler på, at vi bliver jaget ud af kommune, hvis vi vil give vores elever en særlig sportslig oplevelse.

Når vi skal introducere vores store elever til redskabsgymnastik er det billigere for os at leje en bus og køre 78 elever til en hel ny springhal i Helsinge end at bruge Gyngemosehallen i samarbejde med GIF.

Senest har jeg oplevet at modtage en mail fra kultur og fritidsforvaltningen, hvor de nægter at lade os deltage i OK-73´s O-løb for skoler med den begrundelse, at vi er en privatskole. Vi var ellers tilmeldt med 72 glade børn.