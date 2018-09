Åbning på Bagsværdfortet

Udvendigt er Bagsværd Fort i topform. Så mangler man bare alt det indre. Foto: Privat.

Genindvielse på Københavns Befæstningsdag 30. september hvor der er rundvisninger

Bagsværdfortet på Møllemarken 27 står igen klar til besøgende efter et stort restaureringsarbejde. Som det eneste fort i den samlede befæstningsring rundt om København, har Bagsværdfortet et intakt stormgitter. Det har været demonteret og restaureret på værksted, og står nu flot om hele fortet igen. Facaden er shinet op til det oprindelige udtryk, så man kan se, hvordan fortet stod dengang det var nybygget i 1893.

På Københavns Befæstningsdag, søndag 30. september, genindvier borgmester Trine Græse fortet efter det store restaureringsarbejde. Der er åbent for besøgende kl. 11-14. Borgmesteren holder tale kl. 11.15, hvorefter Gladsaxe Lokalhistoriske Forening har rundvisninger i fortet hver time, kl. 11.30, 12.30 og 13.30. Der vil også være mulighed for at komme en tur op på fortets tag og se området fra toppen.

Der er normalt kun adgang til parken omkring fortet, og kun ved særlige lejligheder er der mulighed for at komme ind i selve fortet, hvilket altså vil være muligt denne dag.

Restaureringen af Bagsværdfortet er muliggjort ved støtte fra følgende fonde: WILLUM FONDEN, Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden.