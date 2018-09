AB Gladsaxe er inde i en god stime

Philip Oslev er komme til fra Skovshoved og har i den grad været med til at stabilisere AB Gladsaxes forsvar. Foto: Kaj Bonne.

På lørdag er der rent topopgør ude mod Middelfart

Af Niels Rasmussen

De seneste fire kampe har givet sejre – altså 12 point. Målscoren i de kampe har været 14-2.

Så AB Gladsaxe har bidt sig fast i toppen af 2. division, hvor de øverste hold til foråret skal spille om oprykning.

Søndag gik det ud over bundholdet Marienlyst fra Odense på Gladsaxe Stadion. Fynboerne blev besejret med 2-0 på mål af Lucas Petersen og Philip Olsen.

Der var debut til 19-årige Simon Holden i kampen, der blev overværet af 283 tilskuere.

AB Gladsaxe er dermed på andenpladsen og kan avancere til pladsen som tophold på lørdag, når der spilles ude mod Middelfart, der på førstepladsen med 19 point er to point bedre end AB Gladsaxe. Pudsigt nok har AB Gladsaxe hentet 10 af sine 17 point på udebane.

Hvis AB Gladsaxe taber, kan man risikere at rykke adskillige pladser tilbage i en række, hvor der er to point mellem nummer to og nummer syv.

Gladsaxe-Hero bare fortsætter

I serie 1 fortsætter Gladsaxe-Hero marchen fremad. Lørdag var der lokalopgør imod AB, der blev besejret med 3-0. Frederik Vendelbo scorede to mål. Hvoraf det ene var på straffe. Tobias Errington sørgede for det sidste mål.

På lørdag spiller Gladsaxe-Hero topopgør mod Lundtofte, der er nedrykker fra sjællandsserien. Oprykkerne fra Hundested er også med inde i topstriden. Gladsaxe-Hero har en målscorer på 8-1 efter fem kampe.

Gladsaxe-Hero skal spille 2. oktober mod Ledøje-Smørums 2. hold. Da de to hold mødtes for nogle uger siden, blev kampen stoppet på grund af lyn og torden, da Gladsaxe-Hero førte 2-1.

VB1968 tabte til Lundtofte med 2-3. Kampen blev afgjort i sidste minut. VB1968 ligger midt i rækken med seks point.