AB Gladsaxe nærmer sig toppen

Nichlas Rohde og Rasmus Tangvig sørgede endnu en gang for de vigtige mål, der bidrager til at AB Gladsaxe kan få et godt udgangspunkt, når man til foråret skal spille om enten oprykning eller om at undgå nedrykning. Foto: Kaj Bonne

”Slaget om mosen” endte med en udebanesejr på 2-1 over Brønshøj

Af Niels Rasmussen